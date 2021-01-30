В Отечественной войне погибли 20 представителей сферы образования Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с работниками сферы образования, которые участвовали в Отечественной войне, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Отечественной войне героически сражались около 700 представителей этой сферы, 20 из них погибли", - говорится в сообщении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)