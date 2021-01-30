Еще один автобусный маршрут в Баку переведен на систему безналичной оплаты

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля оплата проезда в автобусах маршрута № 15 (пос. Кешля - Центр транспортного обмена "Кёроглу") будет осуществляться посредством "BakıKart", сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА отмечает, что поэтапно будут переведены на этот метод оплаты проезда и оставшиеся маршруты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)