Еще один автобусный маршрут в Баку переведен на систему безналичной оплаты
БАКУ /Trend/ - С 1 февраля оплата проезда в автобусах маршрута № 15 (пос. Кешля - Центр транспортного обмена "Кёроглу") будет осуществляться посредством "BakıKart", сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
БТА отмечает, что поэтапно будут переведены на этот метод оплаты проезда и оставшиеся маршруты.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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