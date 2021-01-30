В Азербайджане создана комиссия по присвоению звания «Ветеран войны» участникам Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о создании Комиссии по организации работы по присвоению участникам Отечественной войны звания «Ветеран войны», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.
В нее входят:
Председатель комиссии
Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра
Заместитель председателя комиссии
Заведующий отделом по безопасности, обороне и мобилизации Аппарата Кабинета министров
Члены Комиссии:
Замминистра обороны
Замминистра внутренних дел
Замминистра по чрезвычайным ситуациям
Замминистра юстиции
Замминистра финансов
Замминистра труда и социальной защиты населения
Замминистра здравоохранения
Замначальника Государственной пограничной службы
Замначальника Службы государственной безопасности
Замначальника Службы внешней разведки
Замначальника Службы безопасности Президента Азербайджана
Замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Комиссии поручено установить список участников войны для присвоения им этого звания и представить соответствующие предложения в Кабмин.
Звание «Ветеран войны» присваивается с учетом списка, установленного Комиссией.
Комиссия может привлекать к своей работе независимых экспертов и специалистов и создавать рабочие группы.
(Текст: Кямаля Сеидова)