В Азербайджане создана комиссия по присвоению звания «Ветеран войны» участникам Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о создании Комиссии по организации работы по присвоению участникам Отечественной войны звания «Ветеран войны», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

В нее входят:

Председатель комиссии

Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра

Заместитель председателя комиссии

Заведующий отделом по безопасности, обороне и мобилизации Аппарата Кабинета министров

Члены Комиссии:

Замминистра обороны

Замминистра внутренних дел

Замминистра по чрезвычайным ситуациям

Замминистра юстиции

Замминистра финансов

Замминистра труда и социальной защиты населения

Замминистра здравоохранения

Замначальника Государственной пограничной службы

Замначальника Службы государственной безопасности

Замначальника Службы внешней разведки

Замначальника Службы безопасности Президента Азербайджана

Замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Комиссии поручено установить список участников войны для присвоения им этого звания и представить соответствующие предложения в Кабмин.

Звание «Ветеран войны» присваивается с учетом списка, установленного Комиссией.

Комиссия может привлекать к своей работе независимых экспертов и специалистов и создавать рабочие группы.

(Текст: Кямаля Сеидова)