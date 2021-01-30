Министр образования Азербайджана о сертификации учителей

БАКУ /Trend/ - В ближайший период сертификация учителей не планируется.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

"Проведение сертификации учителей - один из важных вопросов, однако в течение шести месяцев этого года сертификация не планируется. Во втором полугодии данный вопрос вновь будет рассмотрен, после чего будет принято решение", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)