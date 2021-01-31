Состоялось очередное заседание Тарифного совета (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 31 января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета.

Как сообщает Trend, на заседании были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты соответствующие решения.

Так, на заседании было обсуждено обращение ОАО "Азерсу", и тариф за один кубометр воды, включая НДС, утвержден в размере 70 гяпик для городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, 60 гяпик для других административных территориальных единиц, тариф на услуги по сбросу сточных вод – в размере 30 гяпик за кубометр по стране.

Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Причиной пересмотра тарифов на услуги водоснабжения и сброса сточных вод указывается расширение зоны охвата водоснабжения в последние годы, увеличение затрат на электроэнергию, материалы, транспорт и ремонт за счет ввода в эксплуатацию новой инфраструктуры для бесперебойного и качественного водоснабжения населения, а также то, что действующие тарифы не покрывают расходов по деятельности доходов в результате увеличения количества сотрудников и заработной платы акционерного общества. В целях устранения существующих проблем в этой сфере, повышения качества услуг, обеспечения потребителей качественной и бесперебойной питьевой водой, реконструкции систем водоснабжения и канализации из государственного бюджета ежегодно выделяются средства в виде инвестиций. Приняты во внимание сохранение в тарифном регулировании тарифов на возможном минимальном уровне, обеспечение населения водой по оптимальным ценам и другие факторы.

Из государственного бюджета выделяются субсидии на покрытие расходов ОАО "Азерсу" (45 млн манатов в 2021 году).

Тарифное регулирование позволит оздоровить финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Азерсу". Кроме того, будут созданы условия для дальнейшего расширения зоны охвата бесперебойного водоснабжения, а также сформированы дополнительные возможности для усиления социальной защиты работников акционерного общества. Выделение средств из государственного бюджета ОАО "Азерсу" будет приостановлено, и появится возможность для освобождения этих средств.

Средства, освобождаемые в государственном бюджете в связи с регулированием тарифов, будут направлены на социальные меры в соответствии с проводимой в стране системной и устойчивой социальной политикой.

Последняя корректировка тарифов была проведена 13 мая 2016 года. За прошедший период количество абонентов увеличилось более чем на 200 тысяч. Зона охвата водоснабжения, обеспечиваемого ОАО "Азерсу", увеличилась с 50 проц до 70 проц, а бесперебойное водоснабжение - с 65,6 проц до 70,5 проц. В 2016-2020 годах среднемесячная заработная плата увеличилась на 41 проц, пенсии - на 69 проц. В настоящее время среднемесячная заработная плата составляет 703,5 маната. Отметим, что в 2016 году, когда было произведено предыдущее изменение тарифов, среднемесячная заработная плата составляла 500 манатов.

Даже после регулирования тарифы ниже, чем в некоторых странах СНГ. Так, комбинированный тариф на услуги водоснабжения и сброс сточных вод для населения составляет 1,70 маната/кубометра в Москве (Россия), 1,42 маната/кубометра – в Киеве (Украина), 1,17 маната/кубометра – в Минске (Беларусь), 0,64-1,28 маната/кубометра – в Анкаре (Турция).

Изменения тарифов будут способствовать более эффективному и экономному использованию ограниченных водных ресурсов.

Прогнозируется, что изменение тарифа повлияет на ежемесячную потребительскую корзину на 2,50 маната, а на ежемесячный расход одного абонента - примерно на 5 манатов.