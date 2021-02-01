С сегодняшнего дня в Азербайджане возобновляется работа кафе и ресторанов

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня на территории Азербайджана восстанавливается обслуживание клиентов на местах в объектах общепита, а также в ресторанах, кафе, чайхана и др.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном Оперативном штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, в сферах, которые возобновят работу, должны серьезно соблюдаться ограничения и требования, указанные в решениях Кабинета министров Азербайджана.