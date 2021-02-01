БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 65 лет.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба.

Он отметил, что Азербайджан в числе стран, которые первыми начинают вакцинацию: "В большинстве стран пока вакцинация не началась. Азербайджан уже приобрел вакцины высокого качества".

(Автор: Эльчин Мехтиев)