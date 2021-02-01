TƏBİB обратился в надлежащие органы в связи с голосовым сообщением в WhatsApp

БАКУ /Trend/ - TƏBİB распространил заявление о голосовом сообщении в "WhatsApp" в связи с новым штаммом коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

По утверждениям в сообщении, "новый штамм больше всего распространяется среди детей и приводит к летальному исходу" и "больницы для больных коронавирусом оснащены койками для детей".

"В связи с этим заявляем, что по официальным данным ВОЗ, никаких фактов того, что заболевание новым штаммом коронавируса протекает тяжелее и он широко распространяется среди детей, нет. Не исключаются более высокая скорость заражаемости, связанная с новым штаммом, и соответственно рост числа зараженных, однако этот штамм коронавируса в стране пока не зафиксирован", - говорится в заявлении TƏBİB.

В структуре подчеркнули, что информация о факте распространения подобных слухов посредством этой массовой рассылки, вызвавших ажиотаж в обществе, представлена в надлежащие структуры для расследования.

"Просим граждан доверять только официальной информации", - сказали в TƏBİB.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)