Минобразования Азербайджана о правилах перевода студентов колледжей
БАКУ /Trend/ - Перевод в колледжи Азербайджана студентов, заочно (дистанционно) обучающихся за рубежом, и (или) в вузе, который не аккредитован в той стране, где он функционирует, не допускается, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Ведомство отмечает, что в течение семестра студент может только один раз обратиться для регистрации заявки о переводе на сайте transfer.edu.az
После подписания приказа о переводе студента, он, по правилам, не может отозвать заявку, говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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