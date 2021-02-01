Минобразования Азербайджана о правилах перевода студентов колледжей

БАКУ /Trend/ - Перевод в колледжи Азербайджана студентов, заочно (дистанционно) обучающихся за рубежом, и (или) в вузе, который не аккредитован в той стране, где он функционирует, не допускается, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Ведомство отмечает, что в течение семестра студент может только один раз обратиться для регистрации заявки о переводе на сайте transfer.edu.az

После подписания приказа о переводе студента, он, по правилам, не может отозвать заявку, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)