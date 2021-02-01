Рост тарифов на водоснабжение увеличит число круглосуточно обеспеченных водой абонентов с 80 до 100% – Азерсу

БАКУ /Trend/ - Более 80% территории Баку обеспечено питьевой водой.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Департамента планирования и контроля качества ОАО "Азерсу" Бахадур Кенгерли, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в советское время круглосуточной питьевой водой было обеспечено всего 36% столицы Азербайджана: "Сегодня, несмотря на расширение территории Баку и окрестностей города, круглосуточной питьевой водой обеспечено 80% столицы. Тогда вода подавалась по графику 6 часов в сутки. Несмотря на рост числа абонентов, эта цифра сегодня составляет 80%".

Касаясь подорожания тарифов на водоснабжение, Кенгерли добавил, что тем самым количество абонентов, круглосуточно получающих воду, можно будет увеличить с 80 до 100%.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)