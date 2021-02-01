В Баку завтра ожидается до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ожидается умеренный южный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 8-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана второго февраля осадков не ожидаются. Ночью и утром возможен туман, западный ветер в горных районах днем будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3 градусов, на высокогорных территориях ночью - 3-7 градусов мороза, днем - 6-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)