В Физули продолжается процесс разминирования - репортаж Trend TV

Общество 1 февраля 2021 14:14 (UTC+04:00)
В Физули продолжается процесс разминирования - репортаж Trend TV

ФИЗУЛИ /Trend/ - Для разминирования территории в Физули, где будет построен международный аэропорт, используется специальная техника.

Как сообщает спецкор Карабахского бюро Trend из Физули, для ускорения процесса закуплена и доставлена на территорию машина разминирования британской компании AARDVARK.

В целом планируется очистить от мин 100 тысяч квадратных метров. Для этого приглашены специалисты из разных стран. Они также проведут тренинги для азербайджанских специалистов.

Представляем вниманию репортаж, подготовленный съемочной группой Trend TV

(Текст: Турал Гараджаев)

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