В Иране от коронавируса скончались свыше 58 тыс. человек

БАКУ / Trend/ - За последние сутки в Иране от COVID-19 скончались 79 человек.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ведомство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 58 038 человек.

Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 597 человек, в результате чего общее число больных достигло 1 424 596 человек. Состояние 3 896 человек оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса выздоровели 1 216 305 человек, проведено свыше 9,34 миллионов тестов на выявление коронавируса.

В Иране по заражению коронавирусом 18 районов считаются "оранжевой", 124 - "желтой" и 306 - "голубой" зонами.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)