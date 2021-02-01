В Бакинском метрополитене сменились начальники 23 станций из 26

БАКУ /Trend/ - В Бакинском метрополитене периодически меняются места работы начальников станций, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Приказ об этом подписал председатель правления структуры Заур Гусейнов.

В соответствии с приказом, на 23 станциях из 26 заменены начальники.

Начальники станций "8 Ноября", "Низами" и "Халглар достлугу" были назначены недавно, поэтому они остались на занимаемой должности: "Смена мест начальников станций систематически проводится в Бакинском метрополитене. Это помогает повысить профессионализм персонала с точки зрения организации процесса работы. При этом оказание услуг пассажирам станций метро несильно отличается, но стоит отметить, что существует разница по технико-эксплуатационным особенностям и др.

(Автор: Самир Али. Текс: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)