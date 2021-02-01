NEQSOL Holding перечислил 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха

Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга перечислили в целом 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха.

Фонд возрождения Карабаха был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики c целью обеспечения финансовой поддержки и привлечения инвестиций в осуществляемые меры, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий и их превращение в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием.

«Средства, выделенные в Фонд, внесут вклад в работы, направленные на восстановление региона, возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и обеспечение условий для проживания, что, в свою очередь, послужит развитию экономики и повышению социального благосостояния в регионе», — отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding – это международная группа компаний, осуществляющая деятельность в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в различных странах.