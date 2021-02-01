В Азербайджане еще 160 человек выздоровели от COVID-19, заразились 77 лиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 160, скончались четыре человека, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 296 случаев заражения COVID-19, из них 223 475 человек вылечились, 3 136 - скончались. Продолжается лечение 3 685 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 984 теста, в целом за все время пандемии – 2 412 034 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)