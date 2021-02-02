Рестораны Four Seasons Hotel Baku вновь открывают гостям свои двери (ФОТО)

После затяжного перерыва, начиная с 1-го февраля, отель Four Seasons Baku вновь готов приветствовать гостей в своих ресторанах.

Любимый многими ресторан итальянской кухни – Zafferano, возобновляет свои воскресные бранчи и будет радовать своих посетителей изысканными новинками в меню от главного Шеф-Повара отеля Талхи Баркин.

Piazza Lounge встретит гостей с новыми красочными и очень вкусными десертами.

Умиротворяющая чайная церемония в лучших английских традициях Afternoon Tea также будет представлена в обновленном концепте.

Ну а главная новинка – это особенный и очень ценный по своему смыслу десерт «Хары-Бюльбюль».

Хары-бюльбюль – неописуемой красоты цветок, который растет лишь на просторах Азербайджана. Его родина – прекрасный город Шуша. Об этом цветке передаются из поколения в поколение легенды и предания и он много веков служил вдохновением для азербайджанских творческих деятелей, а сейчас вдохновил и талантливую команду кондитеров отеля во главе с Сураджем Кармакар, на создание концептуального десерта, олицетворяющего удивительную природу Азербайджана.

Подача десерта отличается своей презентацией и каждому гостю кондитеры отеля лично будут представлять это блюдо, рассказывая его красивую историю.

Команда Four Seasons Hotel Baku с нетерпением ждет всех гостей, желающих попробовать этот необычный десерт.

Для предварительных резерваций, обращайтесь в отель по номеру 012 404 2424

мейлу [email protected] или получите ответы на свои вопросы в течении нескольких секунд с помощью Four Seasons Chat, скачав приложение или написав отелю в Facebook Messenger.