Объем страховых премий A-Qroup вновь увеличился

Одна из ведущих страховых компаний Азербайджана, компания A-Qroup, подвела итоги успешной деятельности в 2020 году.

За отчетный период общий объем страховой премии, собранной компанией, значительно увеличился. Так, сумма страховых сборов A-Qroup в 2020 году составила 17 054 060,31 манат, что почти на 13% превышает результаты предыдущего отчетного периода.

По медицинскому страхованию, продолжающему быть приоритетной сферой деятельности организации, A-Qroup было собрано 14 934 338,55 манат, что почти на 14% выше по сравнению с 2019 годом.

Объем страховых выплат за 2020 год составил 8 475 960,60 AZN. Ежедневная выплата Застрахованным составила свыше 22 000 AZN.

За 2020 год к списку корпоративных клиентов A-Qroup присоединились более пятидесяти новых компаний.

Результаты отчетного периода A-Qroup демонстрируют ее стабильную положительную динамику роста и еще раз подтверждают тот факт, что СК A-Qroup исправно выполняет взятые на себя обязательства и продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.