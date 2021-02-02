В Азербайджане соцвыплаты назначены свыше 7 тыс. членам семей 2837 шехидов

Общество 2 февраля 2021 15:12 (UTC+04:00)
В Азербайджане соцвыплаты назначены свыше 7 тыс. членам семей 2837 шехидов

БАКУ /Trend/ - Одной из мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты населения на послевоенный период является назначение социальных пособий семьям шехидов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, на сегодняшний день Государственный фонд социальной защиты при министерстве назначил ежемесячные президентские пенсии, пособия и другие соцвыплаты 7000 членам семей 2 837 шехидов.

После войны в министерстве была создана специальная рабочая группа для оперативной организации реализации прав на социальное обеспечение членов семей шехидов, мобилизованы сотрудники. Выплаты производились в электронном виде, в проактивном порядке без обращения родственников шехидов, а необходимые документы были получены Фондом от соответствующих агентств.

Процесс близится к завершению.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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