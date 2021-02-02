В школах Азербайджана преподает свыше одной трети учителей в возрасте до 35 лет
БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана работают 141 749 учителей, 38 272 из которых в возрасте до 35 лет.
Об этом написал на своей странице в социальной сети министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend.
Министр отметил, что роль молодых учителей в развитии образования неопровержима: "В лице молодых учителей поздравляю всех представителей молодежи со 2 фераля - Днем молодежи, и желаю им успехов в работе во имя завтрашнего дня страны".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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