В школах Азербайджана преподает свыше одной трети учителей в возрасте до 35 лет

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана работают 141 749 учителей, 38 272 из которых в возрасте до 35 лет.

Об этом написал на своей странице в социальной сети министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что роль молодых учителей в развитии образования неопровержима: "В лице молодых учителей поздравляю всех представителей молодежи со 2 фераля - Днем молодежи, и желаю им успехов в работе во имя завтрашнего дня страны".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)