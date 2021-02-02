АNAMA и МВД Азербайджана обратились к населению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АNAMA) и министерство внутренних дел обратились к населению.

Как передает во вторник Trend, в этом обращении жителей, в частности детей, просят не притрагиваться к каким-либо неизвестным и подозрительным предметам, при обнаружении таких предметов немедленно сообщать в службу "102" МВД Азербайджана.

Представляем вашему вниманию видеообращение:

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)