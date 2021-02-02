27-летний шехид Внутренних войск МВД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Солдат Внутренних войск МВД Азербайджана Велиев Фарид Гюльоглан оглу стал шехидом в Отечественной войне.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, Фарид Велиев родился в 1993 году в селе Ахмедли Бейлаганского района.

Он стал шехидом 7 ноября 2020 года на Джебраильском направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)