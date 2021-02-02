Азербайджанские миноискатели успешно завершили двухнедельный курс в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 23 солдата азербайджанской армии успешно завершили двухнедельный курс по поиску и очистке территорий от мин в турецком Измире.
Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции на странице в Twitter.
"Наши братья, которые вернулись в Азербайджан, будут выполнять работы по очистке территорий от мин и боеприпасов в Нагорном Карабахе, где они одержали большую победу над Арменией", - говорится в сообщении.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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