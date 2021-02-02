Самым большим преимуществом Sinovac является то, что при попадании в организм вирус не может размножаться - директор института

БАКУ /Trend/ - Самым большим преимуществом вакцины Sinovac, используемой в настоящее время для вакцинации, является то, что она основана на мертвом вирусе, который попадая в организм, не способен там размножаться.

Об этом сказал во вторник Trend директор НИИ медицинской профилактики им. В. Ахундова Адиль Аллахвердиев.

По его словам, главный вопрос заключается не в том, где производится вакцина, а в ее безопасности.

Аллахвердиев расценил уменьшение числа случаев COVID-19, как результат принятых мер: "Около 200 случаев заражения в день после большого количества случаев инфицирования COVID-19 могут быть зарегистрированы как "нет". Правда, эпидемиологические проблемы остаются, но снижение числа инфицированных до 200 является серьезным прорывом".

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)