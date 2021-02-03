Глава "Baku Steel Company" привлечен к уголовной ответственности

БАКУ /Trend/ - В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана была расследована информация, поступившая по фактам незаконных действий председателя Наблюдательного совета ООО "Baku Steel Company" Мамедова Расима Хикмет оглу, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ.

Было установлено, что за период работы Мамедова в этой должности он присвоил 13 млн 200 тыс. манатов, поступивших на предприятие в результате официальных продаж продукции, а также причинил урон еще на 42 млн манатов, нанеся этими деяниями крупный ущерб работе ООО "Baku Steel Company". Также установлены основания для подозрения в том, что путем обмана и злоупотребления доверием, он присвоил крупные суммы денег различных лиц.

Расим Мамедов был обвинен по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса АР и привлечен в качестве обвиняемого лица, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)