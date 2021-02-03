"Вакциновая война" – это проявление неоимпериалистических намерений богатых стран

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны уже открыто проявляют свои неоколониальные и неоимпериалистические намерения. Богатые страны заказывают во много раз больше вакцин, чем им нужно, и уже ведут переговоры с компаниями о покупке вакцин, которые будут производиться в будущем.

Об этом в среду сказал Trend председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, такое поведение приведет к нехватке вакцин в бедных странах.

"В интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев затронул этот вопрос и на примере Канады отметил, что с населением в 38 миллионов человек эта страна заказала свыше 150 миллионов доз, и таким образом хочет оставить без вакцин свыше сотни миллионов людей.

Это проявление несправедливости, и показывает злые и гнусные намерения богатых стран, использующих свои материальные ресурсы и возможности для того, чтобы сделать бедные государства более зависимыми от них, привести их к обнищанию, поставить граждан этих стран перед угрозой смерти, захватить их земли, территории и ресурсы", – сказал Муса Гулиев.

Депутат добавил, что компаниям, продающим вакцины, не следует забывать о справедливости: "Они должны вести себя так, чтобы их действия не легли черным пятном на их репутацию".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)