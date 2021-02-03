Посещаемость уроков в очной форме в общеобразовательных школах Баку составляет 95%

БАКУ /Trend/ - Посещаемость уроков, проводимых в очной форме в общеобразовательных школах столицы Азербайджана, составляет 95%, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

В структуре напомнили, что с 1 февраля начались уроки в начальных классах и подготовительных группах.

За прошедший период в общеобразовательных школах при Бакинском управлении образования у одного преподавателя была выявлена инфекция COVID-19. В связи с этим, два учащихся и один завуч перешли на режим самоизоляции, поскольку были в контакте с больным коронавирусом.

Из 182 018 учащихся родители 1106 детей I-IV классов дали подписку об отказе посещать школу.

Руководство и сотрудники управления каждый день посещают школы и на месте знакомятся с ситуацией и организацией обучения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)