О ситуации в связи с коронавирусом среди учеников и преподавателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число лиц в общеобразовательных школах, у которых был выявлен коронавирус после возобновления традиционной формы обучения в Азербайджане.

Как сообщили в среду Trend в Управлении образования города Баку, за прошедший период в общеобразовательных учреждениях при городском управлении коронавирус был выявлен у одного преподавателя.

Было отмечено, что два ученика и один заместитель директора по учебно-воспитательной работе переведены в режим самоизоляции из-за контакта с инфицированным COVID-19.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)