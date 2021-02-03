О ситуации в связи с коронавирусом среди учеников и преподавателей в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Обнародовано число лиц в общеобразовательных школах, у которых был выявлен коронавирус после возобновления традиционной формы обучения в Азербайджане.
Как сообщили в среду Trend в Управлении образования города Баку, за прошедший период в общеобразовательных учреждениях при городском управлении коронавирус был выявлен у одного преподавателя.
Было отмечено, что два ученика и один заместитель директора по учебно-воспитательной работе переведены в режим самоизоляции из-за контакта с инфицированным COVID-19.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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