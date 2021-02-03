В Баку свыше 1100 родителей отказались пускать детей в школу

БАКУ /Trend/ - В Баку 1 106 родителей решили отказаться от участия их детей в процессе обучения в очной форме, сообщили в среду Trend в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что из 182 018 учащихся, обучающихся на уровне начального образования (I-IV классы), родители 1106 учеников подписали обязательство об отказе в допуске своих детей к участию в образовательном процессе в очной форме.

Отметим, что согласно действующим инструкциям, родитель, не желающий, чтобы его ребенок получал образование в очной форме, может письменно обратиться в администрацию школы и отказаться от данной формы обучения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)