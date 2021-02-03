Для отказавшихся идти в школу учеников отдельные онлайн-уроки проводиться не будут - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Родитель, не желающий отправлять ребенка в школу и взявший в этой связи на себя обязательство, должен обеспечить самостоятельное обучение своего ребенка.

Об этом сообщила в среду Trend заведующая отделом содержания, обучения и оценки в общеобразовательной системе министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, классы разделены на две подгруппы, чтобы в школах не было переполненности. В связи с этим нагрузка учителя делится между двумя подгруппами. По этой причине загруженность учителей не позволяет им проводить онлайн-уроки для таких учеников.

Представитель министерства отметила, что теоретически родители всего класса могут отказаться отправлять своих детей в школу. В этом случае учитель может проходить уроки практически для всего класса в прежнем режиме.

Вафа Ягублу добавила, что в настоящее время в школах выполнены все требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической обстановки, и они обеспечены дезинфицирующими растворами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)