В школах необходимо менять систему оценивания - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пандемия показала, что в школах необходимо менять систему оценивания.

Об этом сказала завотделом по общему образованию Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend.

По ее словам, если детям будут задаваться фактологические вопросы, то родители будут вмешиваться: "Однако если перейти к формату открытых вопросов, то дети, подумав, сами должны найти ответы на них".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)