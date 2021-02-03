Темы, которые не рекомендовано проходить, не следует включать в оценивание – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией при оценивании в средних школах Азербайджана не следует включать вопросы по темам, которые не рекомендовано и не обязательно проходить.

Об этом сказала заведующая Отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Вафа Ягублу, передает в среду Trend.

По ее словам, решение по упрощению программы в связи с пандемией было принято в прошлом году.

«В прошлом году мы думали, что сможем компенсировать наши три с половиной месяца потерь в обучении из-за пандемии, усилив программу в этом году. Однако сложившаяся ситуация не позволила школам полноценно функционировать, и в октябре Институт образования приступил к упрощению программы», – отметила Ягублу.

Она отметила, что все темы и стандарты разделены на категории "необходимо знать" и "полезно знать".

«Темы в категории "необходимо знать" были оставлены, список тем в категории "полезно знать" был передан в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Преподавателям было рекомендовано, что эти темы можно не проходить. Однако даже если эти темы преподавались, вопросы по ним не стоит включать в экзамены», – добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)