У 2 учащихся и 7 работников образования Азербайджана выявлен коронавирус

БАКУ / Trend/ - Министерство образования Азербайджана огласило последнюю информацию в связи со случаями заражения коронавирусом в средних школах, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

У 10 учащихся температура тела была выше 37 градусов, у двух учеников начальных классов был выявлен коронавирус.

Число заразившихся вирусом среди рабочего персонала составило 7 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)