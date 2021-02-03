Жители довольны новым лесопарком в Ясамальском районе - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Съемочная группа Trend TV побывала в лесопарке в Ясамальском районе, в открытии которого на днях приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Жители поделились своими впечатлениями.

Они выразили удовлетворенность созданными в лесопарке условиями.

Также жители поблагодарили Главу государства и Первую леди за оказанное внимание и заботу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)