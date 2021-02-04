Через механизм COVAX Азербайджан получит 506 тыс. доз вакцины - прогнозы

БАКУ/Trend/ - Международный механизм COVAX опубликовал в среду предварительные прогнозы распределения вакцин от коронавируса среди стран-участниц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в документе, поставки вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета, "по оценкам, начнутся не позже февраля". "Общее число доз охватывает в среднем 3,3% населения в 145 [странах]-участниках", - отметили в COVAX. Больше всего доз через этот механизм планируется предоставить Индии - 97 млн 164 тыс. Бангладеш должна получить 12 млн 782 тыс. доз, Бразилия - 10 млн 672,8 тыс., Узбекистан - 2 млн 640 тыс., Украина - 2 млн 215,2 тыс., Таджикистан - 732 тыс., Азербайджан - 506 тыс., Киргизия - 504 тыс., Грузия - 214,05 тыс., Молдавия - 180,57 тыс., Армения - 146,4 тыс.