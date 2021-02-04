При лечении лиц с психической травмой от войны не используются наркосодержащие препараты – профессор

БАКУ / /Trend/ - У людей, пострадавших от войны, обычно наблюдается посттравматический стресс.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий кафедрой психиатрии Азербайджанского медицинского университета, доктор медицинских наук Зафер Алиев.

По его словам, у них может наблюдаться паника, страх, бессонница, кошмары, агрессия, депрессия, суицидальное поведение, не зависящие от них моменты, напоминающие о травме, о войне.

Профессор отметил, что при отсутствии лечения болезнь может перейти в хроническую форму. Эти люди в целях "лечения" часто прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков.

Ученый рассказал, что нередко у участников войны, которые остались в живых после боевых действий, возникает комплекс самообвинения: «Поэтому они нуждаются в психотерапии, которую должны проводить клинические психологи и психиатры. В связи с этим Минздрав стал больше привлекать клинических специалистов. Если от психотерапии эффекта нет или наблюдается ухудшение психологического состояния пациента, то необходим переход к медикаментозному лечению. К сожалению, некоторые думают, что при лечении этих пациентов психиатры используют наркосодержащие и вызывающие зависимость препараты. Это не так! Отмечу, что с подобными случаями мы встречались и после первой Карабахской войны, поэтому в этой области имеется достаточный опыт».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)