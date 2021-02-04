С 15 февраля возобновляются занятия в V-IX классах школ - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С 15 февраля дважды в неделю начнут проводиться занятия в подготовительных классах общеобразовательных школ Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, трижды в неделю - в I-IV классах и дважды в неделю - в V-IX классах.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на минобразования Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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