С 15 февраля возобновляются занятия в V-IX классах школ - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 15 февраля дважды в неделю начнут проводиться занятия в подготовительных классах общеобразовательных школ Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, трижды в неделю - в I-IV классах и дважды в неделю - в V-IX классах.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на минобразования Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)