Минобразования Азербайджана о форме обучения в вузах

БАКУ /Trend/ - Лекции и семинары в вузах, как и в начале года, будут проходить в режиме онлайн.

Об этом сказала завотделом министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, обучение по предметам медицинских, инженерных и иных специальностей, в ходе которых необходима работа в лабораториях, будет вестись очно.

Это касается и практических занятий в учреждениях профобразования, добавила Ягублу.

(Текст: Кямаля Сеидова)