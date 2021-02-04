Минобразования Азербайджана о форме обучения в вузах
БАКУ /Trend/ - Лекции и семинары в вузах, как и в начале года, будут проходить в режиме онлайн.
Об этом сказала завотделом министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, обучение по предметам медицинских, инженерных и иных специальностей, в ходе которых необходима работа в лабораториях, будет вестись очно.
Это касается и практических занятий в учреждениях профобразования, добавила Ягублу.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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