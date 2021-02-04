Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ожидается умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится на северо-западный, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 12-16, в Баку ночью - 4-6, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

Пятого февраля в северных и западных районах Азербайджана пройдут дожди, на горных территории ожидается снег. Ночью и утром местами возможен туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-4 градуса тепла, на высокогорных территориях ночью - 6-8 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)