Минобразования Азербайджана рекомендует не проводить уроки физкультуры очно

БАКУ /Trend/ - После 15 февраля не рекомендуется проводить уроки физкультуры очно.

Об этом сказала заведующая Отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в школах расписание уроков для учащихся 5-9-х классов будет отдельным: "Но учебные планы для всех школ будут одинаковыми".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)