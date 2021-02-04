Минобразования Азербайджана рекомендует не проводить уроки физкультуры очно
БАКУ /Trend/ - После 15 февраля не рекомендуется проводить уроки физкультуры очно.
Об этом сказала заведующая Отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, в школах расписание уроков для учащихся 5-9-х классов будет отдельным: "Но учебные планы для всех школ будут одинаковыми".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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