К очному обучению не будут привлечены учителя старше 65 лет – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Молодые учителя, имеющие маленьких детей, жалуются что из-за закрытия детских садов им сложно принимать участие в очном обучении. Однако это не проблема системы образования – ее решение нужно искать в семье.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заведующая Отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, согласно текущим эпидемиологическим правилам к очному обучению планируется привлечь только учителей моложе 65 лет.

"Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы в краткие сроки должны вернуться к очному обучению. Потому что это требование большинства. Здесь за основу берутся интересы преподавателей", – добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)