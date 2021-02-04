Кто может прибывать в Азербайджан в период пандемии помимо граждан страны
БАКУ /Trend/ - После возобновления в стране полетов по некоторым направлениям возникли вопросы о том, кто может посещать Азербайджан помимо граждан страны.
Как сообщает в четверг Trend, по этому поводу ЗАО "Азербайджанские авиалинии" подготовило особый список.
Таким образом, на спецрейсы, выполняемые АЗАЛ из зарубежных стран в Баку, помимо граждан Азербайджана допускаются следующие категории лиц:
- руководители и сотрудники аккредитованных в Азербайджане зарубежных дипломатических представительств и консульств, а также члены их семей;
- иностранцы, один из родителей, ребенок, супруг или супруга которых является гражданином Азербайджана;
- иностранцы, имеющие разрешение работать в Азербайджане;
- иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане;
- студенты-иностранцы, учащиеся в высших учебных заведениях Азербайджана.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)