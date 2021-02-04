В Азербайджане еще 263 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 152 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом, вылечилось 263 заболевших, скончалось 3 человека, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 769 случаев заражения COVID-19, из них 224 431 человек вылечился, 3 148 – скончалось. Продолжается лечение 3 190 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 640 тестов, в целом за все время пандемии – 2 433 585 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)