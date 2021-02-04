Для членов семей еще 3 шехидов в Азербайджане созданы малые частные хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководящие лица министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжают встречаться с семьями шехидов и участников войны.

Как передает в четверг Trend, председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли посетил семьи еще троих шехидов Отечественной войны - Гасанаги Ширвани, Ниджата Оруджева и Кямрана Гаджиева.

Было изучено социальное положение семей шехидов и предоставлена ​​информация об их правах на социальное обеспечение. Проделана работа по трудоустройству безработных членов семей всех трех шехидов.

По собственному желанию некоторые члены семей этих шехидов были охвачены программой самозанятости: брат шехида Гасанаги Ширвани в области фотоуслуг, мать шехида Ниджата Оруджева в области текстильной подукции, а его брат в качестве слесаря. В кратчайшие сроки они были обеспечены активами.

Мать шехида Кямрана Гаджиева - Севиндж Гусейнова по собственному желанию была привлечена к оплачиваемым общественным работам, а его брат к программе самозанятости в области автомойки.

Условия проживания семей шехидов и в дальнейшем будут в центре внимания.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)