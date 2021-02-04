Медучреждения обеспечены около 4500 единицами приборов и оборудования - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - В период пандемии в Азербайджане были сданы в эксплуатацию 12 новых модульных больниц на 2 046 коечных мест, а также медучреждение "Ени клиника" на 570 мест.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, в прошлом году медучреждения были обеспечены 4 474 единицами приборов и оборудования. В целях борьбы с COVID-19 налажено тесное сотрудничество с международными организациями, такими как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЕБРР, АБР, реализованы многочисленные совместные проекты.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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