В Азербайджане государственные документы об образовании будут предоставляться в электронном порядке

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменения в закон "Об образовании" № 218-VIQD от 18 декабря 2020 г. и внесении изменения в "Положение о министерстве образования Азербайджана", утвержденное указом Президента Азербайджана № 203 от 1 марта 2005 г.

Согласно изменению, лицам, окончившим образование в учебном заведении по той или иной ступени и уровню (исключая докторантуру), будет предоставляться государственный документ в электронной форме о соответствующем образовании, созданный посредством "Образовательной централизованной информационной системы".

Кроме того, лицам, которые по определенным причинам не завершили образование по той или иной ступени или уровню, соответствующий орган исполнительной власти будет выдавать справку о соответствующем образовании, созданную в форме электронного документа в "Образовательной централизованной информационной системе".

Напомним, что изменение в закон "Об образовании" предусматривает уточнение терминов (государственный документ об образовании), а также применение электронно-информационных систем в сфере выдачи государственных документов об образовании. С этой целью государственные документы об образовании будут формироваться посредством "Образовательной централизованной информационной системы".