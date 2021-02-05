В Азербайджане запущена электронная услуга в связи с вакцинацией от COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана запустило новую электронную услугу, благодаря которой в режиме онлайн можно будет записаться на вакцинацию от COVİD-19.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, целью создания электронной услуги является распределение обращений в соответствии с возможностями медицинских учреждений и эффективное управление потоком людей. В то же время онлайн-услуга для записи на очередь экономит время граждан, и таким образом, время ожидания в очереди на пунктах вакцинации сводится к минимуму.

Согласно "Стратегии вакцинации против заболевания COVİD-19 в Азербайджане на 2021-2022 годы", на предварительном этапе электронной услугой могут воспользоваться лица старше 65 лет. Так, зайдя на сайт Агентства, следует выбрать раздел "Онлайн запись на вакцинацию от COVİD-19". Далее в открывшемся окне следует ввести соответствующую информацию. На мобильный телефон, указанный после регистрации, будет отправлено смс-сообщение с датой, временем и местом, где будет введена первая доза вакцины.

В Агентстве отметили, что для вакцинации второй дозой спустя 28 дней повторной регистрации не требуется. Так, во время регистрации автоматически осуществляется запись на очередь в аналогичное время и место спустя соответствующий отрезок времени.

Для смены времени или пункта вакцинации гражданин должен заново пройти регистрацию.

При обращении гражданин должен иметь при себе удостоверение личности.

Отметим, что система автоматически устанавливает лиц, у которых за последний год тест на COVİD-19 оказывался позитивным, и их обращение отклоняется.

С детальной инструкцией по использованию услуги можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)