Правильный ответ на экономию водоснабжения – посудомоечные машины от Samsung

Неожиданная новость, которую мы получили в начале недели удивила почти всех. Резкое поднятие цен на водоснабжение, стало своего рода единственной темой обсуждений. Теперь первостепенный вопрос, который волнует всех – это как бы сэкономить воду. Правда есть определенные нормы, от которых отказаться невозможно, тогда в данном случае следует сократить вторичную трату воды, т.е. количество воды, которую мы тратим на стирку и мытье посуды. Можно просто провести эксперимент, проследите за тем, столько на самом деле вы тратите воды на мытье посуды, обычно таких обыденных вещей мы не замечаем. Подумайте, сами чтобы помыть одну сковородку, вам надо для начала ее замочить, далее открыть воду и подождать пока она нагреется, намылить сковороду, потереть, а в конце начисто смыть чистящее средство, а главное за все это время вода продолжает течь. Это огромная потеря воды, а если прибавить сюда, то, что сковородка может быть не одна, то я даже боюсь представить себе количество использованных литров! Что же делать? Срочно приобрести посудомоечную машину! Она сама греет воду, одновременно моет много посуды и тратит меньшее количество воды. А посудомоечные машины нового поколения от Samsung, сами настраивают режим работы в зависимости от степени загрязнения посуды.

Так , например, при мытье посуды вручную вы израсходуете «нешуточные» 70-100 литров воды, а посудомоечные машины Samsung расходуют всего 7–14 литров, потребляя ее в 10 раз меньше. Также новые посудомоечные машины от Samsung существенно сэкономят время и воду благодаря программе экспресс-мойки, которая позволяет всего за час начисто помыть посуду. При этом после окончания цикла посудомоечная машина сама откроет дверцу, тем самым увеличивая эффективность сушки посуды на 35%.

А благодаря функции настройки высоты поддона вы можете загрузить машинку, большим количеством посуды. Например, если надо вымыть высокие кастрюли, то положение верхней решетки можно изменить на 5 см., и вымыть практически любую посуду. При этом внешние габариты посудомойной машины достаточно «скромные» и подойдут даже для небольшой кухни. А главное она не «будет» мешать во время работы, так как обладает минимальным уровнем рабочего шума. Благодаря усиленной шумоизоляции и новому дизайну камеры посудомоечные машины Samsung работают максимально бесшумно: уровень шума достигает уровня 44 дБ, что тише обычного разговора.

Но посудомоечную машину можно включить не только, когда все спят, но и даже тогда, когда никого нет дома. Можно спокойно загрузить всю грязную посуду в машину и спокойно пойти на работу и не беспокоиться о непредвиденных ситуациях. Так как все новые модели посудомоечных машин Samsung имеют полную защиту от протечек Aqua Stop. Таким образом, специальный датчик мгновенно отключит электропитание, если обнаружит воду в поддоне машины.

Дополнительную информацию о посудомоечных машинах Samsung можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.