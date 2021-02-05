Фонд “YAŞAT” учитывает желания военнослужащих лечиться в частных клиниках

БАКУ / Trend/ - Состояние военнослужащих, раненых в Отечественной войне, находится под постоянным контролем.

Об этом сказал глава Фонда "YAŞAT", участник Карабахской войны Эльвин Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в реабилитационный период проверяется и психологическое состояние раненых военнослужащих: "Врачи постоянно информируют нас о состоянии этих лиц. Если они верят, что быстрее выздоровеют в частной клинике, то этот момент учитывается. С этим медучреждением заключается договор, и там организуется лечение этого участника войны. Есть такие раненые, которые хотят быть прооперированы в частной клинике или каким-то определенным хирургом. В этих случаях их пожелания тоже учитываются, и принимаются соответствующие меры. Различные хирургические процедуры для устранения последствий тяжелых травм рук и ног, операции как в поясничной области, так и ортопедические, а также лечение других тяжелых заболеваний раненых военнослужащих по их желанию осуществляется в частных клиниках".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)