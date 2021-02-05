В Баку обсудили вопрос организации дистанционного обучения

БАКУ /Trend/ - Директор Управления образования по г. Баку Махаббат Велиева встретилась с членами Общественного совета при Министерстве образования, сообщает в пятницу Trend.

Во встрече участвовали советник министра образования Эльнур Насибов, председатель Общественного совета Шахлар Аскеров и члены Совета.

На встрече обсуждались вопросы о работе, проводимой в учебных заведениях в связи с возобновлением с 1 февраля учебного процесса в начальных классах и дошкольных группах, а также опыт в сфере дистанционного обучения и предстоящие задачи.

Велиева проинформировала участников об организации учебного процесса и работе, которую планируется проделать в 2021 году.

Коснувшись таких вопросов, как повышение качества образования и эффективности работы школ, проведение системной работы для обеспечения здоровой и творческой среды в учебных заведениях, Велиева выразила уверенность в том, что в сфере образования произойдут важные изменения.

Советник министра образования Эльнур Насибов рассказал об эффективной организации работы Общественного совета. Он добавил, что Минобразования придает важное значение общественной открытости, поддерживает активное участие общественности в образовательных процессах.

В обсуждениях было принято решение о продолжении взаимного сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

.